Петербуржец лег спать в ботинках и был убит

Петербурге осудили местную жительницу за убийство мужа. Свою вину она не признает.

Калининский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Северной столицы. Она признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие выяснило, что 12 декабря прошлого года в квартире на Северном проспекте женщина заколола своего мужа. Петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт с супругом возник из-за того, что мужчина пытался лечь в постель в одежде и ботинках.

Поступок нечистоплотного мужа возмутил женщина, и в качестве воспитательной меры она схватилась за нож. Подсудимая нанесла мужчине пять ножевых ранений в ноги и голову. От полученных травм супруг скончался на месте происшествия.

Женщина категорически отрицает свою вину. Суд признал её виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

В Северной столице задержали группу подростков, подозреваемых в серии разбойных грабежей. 25 сентября в полицию обратились местные жители, которые рассказали о разбойном нападении, произошедшем на улице Таллинской. На следующий день поступило аналогичное сообщение об ограблении на Новочеркасском проспекте, в котором пострадал 14-летний мальчик. 28 сентября полиции стало известно об ещё одном ограблении на Таллинской улице. На этот раз жертвой стала 10-летняя девочка.