Житель Запорожья бросил гранату в толпу

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В Запорожье неизвестный бросил взрывное устройство в группу людей 

ТАСС + ещё 4 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в компанию мужчин в Запорожье, в результате три человека пострадали. Как сообщили в среду в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, в городе введен режим перехвата.
"14 ноября в 19:05 (20:05 мск — прим. ТАСС) в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение, что по улице Военстрой произошел взрыв. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу. Они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету и крупному бизнесу. На место происшествия выехал глава областной полиции, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты.
"Сейчас открыто уголовное производство по статье 15 ("Покушение на преступление"), статье 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — добавили в ведомстве.
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