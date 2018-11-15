Житель Запорожья бросил гранату в толпу

В Запорожье неизвестный бросил взрывное устройство в группу людей

Неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в компанию мужчин в Запорожье , в результате три человека пострадали. Как сообщили в среду в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, в городе введен режим перехвата.

"14 ноября в 19:05 (20:05 мск — прим. ТАСС) в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение, что по улице Военстрой произошел взрыв. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу. Они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету и крупному бизнесу. На место происшествия выехал глава областной полиции, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты.