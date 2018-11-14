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«Хотят сделать крайним!»: подозреваемый об убийстве следователя
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Адвокат подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной сделал заявление 

Рамблер 1 час назад
28-летний хакер Ярослав Сумбаев задержан в Грузии по подозрению в убийстве следователя транспортной полиции Евгении Шишкиной, пишет «Комсомольская правда».
Следствие считает, что Сумбаев организовал преступное киберсообщество, члены которого взламывали сайты по продаже билетов и приобретали их без оплаты, после чего сдавали билеты в кассах и получали возвраты наличными. По этому делу проходит 23 человека, однако самому Сумбаеву удавалось скрываться от правосудия вплоть до прошлой недели.
Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной задержали в Грузии
Следователь Шишкина занималась делом банды и еще зимой, как утверждают ее близкие, получала угрозы от Сумбаева.
При этом адвокат задержанного Николай Аршинов считает, что его подзащитного хотят сделать крайним, и на самом деле Сумбаев не причастен к убийству.
«19 ноября я должен получить ордер и вступить в качестве защитника в уголовное дело. Но вчера в СК РФ меня допрашивали, как свидетеля, и взяли подписку о неразглашении. То есть фактически адвокату закрыли рот. Не исключено, что таким образом меня хотят отстранить от дела. Но позиция Сумбаева однозначна: он не причастен к этому преступлению, его хотят сделать крайним!», — заявил изданию адвокат.
По его словам, подозревать кибермошенника в организации заказного убийства просто смешно.
Однако опрошенные «КП» эксперты считают, что мотив для убийства у Сумбаева был. Пока он находится в розыске, следователь продолжает заниматься его делом, даже если остальные участники преступного сообщества уже находятся на скамье подсудимых.
Напомним, резонансное убийство следователя Евгении Шишкиной произошло 10 апреля. Она была застрелена возле своего дома в поселке Архангельское Красногорского района.
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