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На применившую силу учительницу завели дело
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На применившую силу к ребенку томскую учительницу завели уголовное дело 

РИА Новости 9 часов назад
Полиция в Томской области возбудила уголовное дело в отношении учительницы школы в Асиновском районе, которая c силой несколько раз пригнула голову ребенка к парте, сообщает УМВД по региону.
В главке сообщили, что в дежурную часть отдела полиции "Асиновский" от женщины поступила информация о применении физической силы в отношении ее несовершеннолетнего сына — ученика одной из школ Асино.
"Сотрудниками органов внутренних дел проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в УМВД.
Местный сайт РИА Томск со ссылкой на управление образования администрации Асиновского района сообщает, что учительница начальных классов на время следствия отстранена от работы в школе.
На размещенном на сайте главка МВД видеоролике видно, как учительница, встав из-за своего стола, взяла за голову сидевшего перед ней мальчика и несколько раз с силой пригнула его к парте.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, отметили в УМВД.
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