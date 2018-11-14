На применившую силу учительницу завели дело

На применившую силу к ребенку томскую учительницу завели уголовное дело

Полиция в Томской области возбудила уголовное дело в отношении учительницы школы в Асиновском районе, которая c силой несколько раз пригнула голову ребенка к парте, сообщает УМВД по региону.

В главке сообщили, что в дежурную часть отдела полиции "Асиновский" от женщины поступила информация о применении физической силы в отношении ее несовершеннолетнего сына — ученика одной из школ Асино.

"Сотрудниками органов внутренних дел проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в УМВД.

Местный сайт РИА Томск со ссылкой на управление образования администрации Асиновского района сообщает, что учительница начальных классов на время следствия отстранена от работы в школе.

На размещенном на сайте главка МВД видеоролике видно, как учительница, встав из-за своего стола, взяла за голову сидевшего перед ней мальчика и несколько раз с силой пригнула его к парте.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, отметили в УМВД.