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Продавщица шваброй прогнала грабителя с пистолетом
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Продавщица из Минвод шваброй прогнала грабителя с пистолетом 

РИА Новости + ещё 6 7 часов назад
Продавщица в Минеральных Водах на Ставрополье отбилась от вооруженного грабителя шваброй, подозреваемый и его сообщник задержаны, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
На видеозаписи, размещенной на сайте ведомства, мужчина в маске врывается в магазин и направляет на продавщицу пистолет, в ответ на это женщина замахивается на него шваброй. Грабитель убегает, женщина бросается за ним, пытаясь нанести удар.
"Инцидент произошел в одном из магазинов Минеральных Вод. Ночью в торговый зал ворвался мужчина в маске. Направив в сторону продавца предмет, похожий на пистолет, злоумышленник потребовал выдать ему из кассы денежные средства, но продавец оказала мужчине сопротивление и вызвала сотрудников полиции. Однако нападавший успел скрыться", — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с видеокамеры и опросили продавца, выяснилось, что в совершении разбойного нападения участвовали двое, добавлено в сообщении.
Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей, которые уже признались в содеянном, отметили в ГУ МВД.
"В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили маски и пневматический пистолет", — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы, добавили в МВД.
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