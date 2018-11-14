В Сочи разрушился мост

В Сочи обрушился автомобильный мост

В Адлерском районе Сочи в селе Нижняя Шиловка обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрия Усачева

Жертв и пострадавших в результате обрушения нет.

По словам Усачева, мост был расположен на локальной дороге, ведущей в конкретное поселение. Однако к нему можно добраться и другими объездными путями.

Обрушение произошло в результате повышения уровня воды в реке Чахцуцыр. Как заявил источник агентства в местных структурах власти, вода после снегопада поднялась и подмыла опоры, после чего обвалилась левая тротуарная часть моста.

В настоящее время движение по мосту перекрыто, сотрудники ГИБДД регулируют движение, направляя автомашины по альтернативным путям.