Ещё
В Сочи разрушился мост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи обрушился автомобильный мост 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
В Адлерском районе Сочи в селе Нижняя Шиловка обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрия Усачева.
Жертв и пострадавших в результате обрушения нет.
По словам Усачева, мост был расположен на локальной дороге, ведущей в конкретное поселение. Однако к нему можно добраться и другими объездными путями.
Обрушение произошло в результате повышения уровня воды в реке Чахцуцыр. Как заявил источник агентства в местных структурах власти, вода после снегопада поднялась и подмыла опоры, после чего обвалилась левая тротуарная часть моста.
В настоящее время движение по мосту перекрыто, сотрудники ГИБДД регулируют движение, направляя автомашины по альтернативным путям.
На месте обрушения работают 35 представителей МЧС России, «Росдорстроя» и Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления. Планируется, что на время дорожных работ движение по мосту будет реверсивным.
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия приняла решение по РФ после скандала53
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем
США введут «адские санкции» против России404
Умер Сергей Юртайкин20
Свадьба года в Москве: платье за 30 млн и 600 гостей370
Видео
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
02:28
Австрия приняла решение по РФ после скандала
В мире
00:40
В Сочи разрушился мост
Происшествия
08:10
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии
Украина В мире
02:10
Путин начал встречу с Абэ в Сингапуре
Политика
00:57
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем
Общество
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
00:39
Росгвардия назвала зарплаты контрактников
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение