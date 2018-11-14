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Прокуратура и СК проверят фото ребенка в тюремной робе
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Прокуратура и СК проверят фото ребенка в тюремной робе 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: murmansk.sledcom.ru
Прокуратура Мурманской области и местное управление Следственного комитета (СК) РФ начали проверку действий полицейских, переодевших детей в тюремные робы. Об этом сообщается на сайтах ведомств.
По словам следователей, в рамках процессуальной проверки они найдут детей, принимавших участие в мероприятии, и полицейских, проводивших и организовавших его.
По результатам проверки СК даст уголовно-правовую оценку действиям полицейских и сотрудникам торгового центра, в котором проходило мероприятие.
В прокуратуре подчеркнули, что проверку под свой контроль взял прокурор области.
Ранее на сайте мурманской полиции появилось сообщение об уроке по профориентации для детей, прошедшем в торгово-развлекательном центре. В ходе урока одних ребят одели в накидки с надписью «полиция», а других — в полосатые робы.
Среди снимков, опубликованных МВД, было фото мальчика в тюремной робе, но затем оно пропало с сайта.
В полиции подчеркнули, что организаторы игры предложили детям и их родителям «различные костюмы для возможности „примерить на себя“ тот или иной образ».
Участники урока могли задать вопросы специалистам о работе полицейских. Также для детей провели мастер-классы по созданию фотороботов, снятию отпечатков пальцев и детективный квест.
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