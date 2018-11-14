Прокуратура и СК проверят фото ребенка в тюремной робе

По словам следователей, в рамках процессуальной проверки они найдут детей, принимавших участие в мероприятии, и полицейских, проводивших и организовавших его.

По результатам проверки СК даст уголовно-правовую оценку действиям полицейских и сотрудникам торгового центра, в котором проходило мероприятие.

прокуратуре подчеркнули, что проверку под свой контроль взял прокурор области.

Ранее на сайте мурманской полиции появилось сообщение об уроке по профориентации для детей, прошедшем в торгово-развлекательном центре. В ходе урока одних ребят одели в накидки с надписью «полиция», а других — в полосатые робы.

Среди снимков, опубликованных МВД , было фото мальчика в тюремной робе, но затем оно пропало с сайта.

В полиции подчеркнули, что организаторы игры предложили детям и их родителям «различные костюмы для возможности „примерить на себя“ тот или иной образ».

Участники урока могли задать вопросы специалистам о работе полицейских. Также для детей провели мастер-классы по созданию фотороботов, снятию отпечатков пальцев и детективный квест.