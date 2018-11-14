Жители Керчи остались без отопления из-за аварии

Около 22 тысяч жителей Керчи остались без отопления из-за аварии

Около 22 тысяч абонентов в Керчи , два детских сада и две школы остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем вечером во вторник, аварию планируют устранить к вечеру среды, сообщил РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин

"Около 22 тысяч абонентов остались без отопления — порядка 55 домов, 2 школы и 2 детских сада. Вечером грузовик повредил теплотрассу, которая принадлежит ООО "КрымТЭЦ". Идет работа по устранению аварии, к вечеру надеемся устранить ее", — сказал Бороздин.

Занятия в школах, оставшихся без тепла, прекращены не будут, но будут сокращены, сказал глава администрации. Днем в Керчи, по данным синоптиков, до четырех градусов тепла.