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Жители Керчи остались без отопления из-за аварии
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Около 22 тысяч жителей Керчи остались без отопления из-за аварии 

РИА Новости + ещё 18 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Около 22 тысяч абонентов в Керчи, два детских сада и две школы остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем вечером во вторник, аварию планируют устранить к вечеру среды, сообщил РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
"Около 22 тысяч абонентов остались без отопления — порядка 55 домов, 2 школы и 2 детских сада. Вечером грузовик повредил теплотрассу, которая принадлежит ООО "КрымТЭЦ". Идет работа по устранению аварии, к вечеру надеемся устранить ее", — сказал Бороздин.
Занятия в школах, оставшихся без тепла, прекращены не будут, но будут сокращены, сказал глава администрации. Днем в Керчи, по данным синоптиков, до четырех градусов тепла.
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