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В Париже мужчина украл козу и парализовал метро
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В Париже мужчина украл козу и парализовал метро 

Газета.Ru 8 часов назад
В парижском метро пришлось приостановить движение на одной из линий из-за пассажира с козой, который отказывался выходить из поезда. Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, однако он отказывался выходить из метро. По словам очевидцев, он попытался сбежать после прибытия полицейских, но был задержан.
В правоохранительных органах сообщили, что коза была украдена.
Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска застрелили кидавшегося на людей дикого кабана.
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