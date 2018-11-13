Опубликовано видео с оправданиями Цеповяза

Цеповяз объяснил шашлык и крабы в колонии

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз прокомментировал появившиеся в СМИ фотографии, на которых он жарит шашлыки и ест крабов в колонии строгого режима . Фрагмент видеообращения Цеповяза продемонстрировал телеканал «Россия-24».

В нем Цеповяз заявил, что фотографии — это «подделка и грубый фотошоп». Он также обратился к членам общественной наблюдательной комиссии с просьбой «взять на общественный контроль» его нахождение в колонии.

Вячеслав Цеповяз — один из членов организованной преступной группировки, которая в 2010 году жестоко расправилась с семьей фермера в станице Кущевской Краснодарского края. Тогда члены банды убили 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 19 годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.