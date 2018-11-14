Колесо обозрения «взбесилось» в Индонезии 

В индонезийском городе Джокьякарта на острове Ява в Индонезии сломалось колесо обозрения. Оно неожиданно начало вращаться в обратную сторону, в результате перевернулись три кабинки, в которых находились люди.
Аттракцион был установлен на городской ночной ярмарке в одном из местных парков. По невыясненным пока причинам колесо стало крутиться против часовой стрелки, это привело к опрокидыванию кабинок. Люди, находившиеся внутри, успели ухватиться за поручни, это и спасло их от падения с большой высоты. На помощь тут же бросились сотрудники парка и успели всех эвакуировать. Пострадавших удалось избежать, сообщает портал Viral Press и публикует видео, снятое одним из очевидцев происшествия.