Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова

СК возобновил расследование убийства Талькова

"Тринадцатого ноября ГСУСК по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления… по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", — говорится в релизе.

Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. После ее смерти потерпевшей была признана Татьяна Талькова, вдова Игоря.