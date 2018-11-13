Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова

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СК возобновил расследование убийства Талькова 

РИА Новости 2 часа назад
Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, сообщается на сайте петербургского главка СК РФ.
"Тринадцатого ноября ГСУСК по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления… по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", — говорится в релизе.
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Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. После ее смерти потерпевшей была признана Татьяна Талькова, вдова Игоря.
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