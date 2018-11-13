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Школьник пришел в класс с топором и бензином
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Школьник в Волгоградской области пришел в класс с топором и бензином 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 21 час назад
Фото: РИА Новости
Учащийся одной из школ в Волгоградской области принес в школу канистру с бензином, топор и ножи, сообщил источник в экстренных службах региона.
«Школьник зашел в класс с топором, двумя ножами и канистрой бензина. Топор у него выхватили», — сообщил источник ТАСС.
После этого подросток попытался совершить самоубийство.
Источник в медицинских кругах рассказал, что школьника сначала поместили в реанимацию Даниловской центральной районной больницы, а потом в обычную палату. На данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.
В январе 2018 года в Бурятии ученик напал на школу с топором и «коктейлем Молотова».
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