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На Яценюка завело дело
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Антикоррупционное бюро Украины завело дело на экс-премьера Яценюка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко, сообщает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ.
Ранее агентство сообщило, что суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело в отношении Яценюка и Петренко по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "служебный подлог", "уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".
"Во исполнение определения следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований… по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении НАБУ, в ответе на запрос агентства "Украинские новости".
Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах. Павел Петренко — действующий министр юстиции Украины, вступил в должность в 2014 году.
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