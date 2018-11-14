Отбывающего срок по делу об убийствах крабоеда-«цапка» призвали освободить

Адвокат Вячеслава Цеповяза , осужденного по делу об убийствах и разбое на Кубани, запустил в Instagram хештег #zaSlavusKubani. Юрист Эльбрус Муртазов на своей странице заявил, что в отношении одного из главарей банды «цапков» «началась масштабная спецоперация по травле».

«Наша цель, привлечь внимание доброй части общественности, к ситуации вокруг Славы. Его обвиняют в страшных преступлениях и устроили гонения. Слава, не обвинялся в убийстве 12 человек в станице Кущевской, и естественно не участвовал в нем. Сам Слава уверен, что подлинной причиной его преследования с большой долей вероятности связана с конфликтом вокруг имущества», — пишет представитель арестанта (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства», продолжает адвокат, а также нечистых на руку журналистов, «которые отрабатывают заказ».

«Учитывая весь масштаб гоньбы, беспрецедентного внимание к нему, а также уровень влияния его врагов, мы уверены, что его ждет очень печальная учесть. Сейчас на кону жизнь Славы. Учитывая массированную травлю в СМИ в нарушение презумпции невиновности, огромное количество недостоверной информации, мы намерены доносить правду о Цеповязе Славе, о которой так долго молчали», — подытожил Муртазов, сопроводив свой пост множеством эмодзи.

У записи Муртазова 65 лайков. Автор Telegram-канала «Борода вещает» обращал внимание на то, что положительный комментарий под постом оставил маленький ребенок. Он якобы написал фразу «Свободу Славе». В настоящее время комментарии к посту Муртазова скрыты от посторонних глаз.

Помимо адвоката, хештег в Instagram поддержал некий Андрей Цеповяз. В комментариях под его записью пользователи также высказывают слова поддержки одному из главарей банды «цапков».

Ранее Цеповяз выступил по «Россия 24» с заявлением о том, что разошедшиеся по сети фотографии, на которых он поедает крабов и жарит шашлыки на территории амурской колонии, сфальсифицированы. Он, однако, не прокомментировал фото с мобильным телефоном, предоставленные следствию его женой еще летом. В отличие от употребления в пищу крабов и икры (родственникам арестантов не запрещено передавать заключенным эти продукты — прим. «Ленты.ру»), использование телефона является нарушением режима содержания и правил внутреннего распорядка тюрьмы. По словам другого адвоката Цеповяза, Романа Бокова , снимки с устройством, которое член банды Цапка прикладывает к уху, не доказывают того, что это мобильный телефон.