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Палестина пригрозила ударом по городам Израиля
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Палестина пригрозила нанести удар по крупным городам юга Израиля 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Палестина перенесёт ракетный огонь на крупные города на юге Израиля Ашдод и Беер-Шеву, если израильтяне продолжат бомбить сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, распространённом от имени пресс-секретаря боевого крыла ХАМАС Абу Убейды.
Как отметили в движении, город Ашкелон попал под огонь в ответ на обстрел израильскими силами гражданских зданий в Газе.
«Если противник продолжит их бомбить, города Ашдод и Беер-Шева являются следующей целью», — приводит текст заявления Associated Press.
Из этих трёх городов Ашкелон расположен ближе всех к границе Газы. Ашдод и Беер-Шева находятся на большем удалении, их население превышает 200 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Израиль и анклав поочерёдно обстреляли территории друг друга.
В Армии обороны Израиля заявили, что с начала эскалации по территории страны было выпущено около 370 ракет.
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