Палестина пригрозила ударом по городам Израиля

Палестина пригрозила нанести удар по крупным городам юга Израиля

Палестина перенесёт ракетный огонь на крупные города на юге Израиля Ашдод и Беер-Шеву, если израильтяне продолжат бомбить сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, распространённом от имени пресс-секретаря боевого крыла ХАМАС Абу Убейды.

Как отметили в движении, город Ашкелон попал под огонь в ответ на обстрел израильскими силами гражданских зданий в Газе.

«Если противник продолжит их бомбить, города Ашдод и Беер-Шева являются следующей целью», — приводит текст заявления Associated Press.

Из этих трёх городов Ашкелон расположен ближе всех к границе Газы. Ашдод и Беер-Шева находятся на большем удалении, их население превышает 200 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Израиль и анклав поочерёдно обстреляли территории друг друга.