Таксист распылил баллончик в лицо пассажирке

Водитель такси распылил газ из баллончика в лицо пассажирке в центре Москвы

В центре Москвы водитель такси распылил в лицо пассажирке газ из баллончика в ходе возникшего конфликта, передает ТАСС со ссылкой на представителей главка городской полиции. "12 ноября в полицию обратилась женщина 1987 года рождения и сообщила, что в районе Третьяковского проезда, дом 2 у нее произошел конфликт с водителем такси. Мужчина брызнул ей в глаза из газового баллончика. В результате пострадавшая получила химический ожог роговицы глаза", — сообщили в полиции. По факту произошедшего была организована доследственная проверка.