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Таксист распылил баллончик в лицо пассажирке
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Водитель такси распылил газ из баллончика в лицо пассажирке в центре Москвы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В центре Москвы водитель такси распылил в лицо пассажирке газ из баллончика в ходе возникшего конфликта, передает ТАСС со ссылкой на представителей главка городской полиции.
"12 ноября в полицию обратилась женщина 1987 года рождения и сообщила, что в районе Третьяковского проезда, дом 2 у нее произошел конфликт с водителем такси. Мужчина брызнул ей в глаза из газового баллончика. В результате пострадавшая получила химический ожог роговицы глаза", — сообщили в полиции.
По факту произошедшего была организована доследственная проверка.
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