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Непроглядное марево
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Непроглядное марево: прорыв трубы превратил Иркутск в декорации к фильму ужасов 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
После прорыва теплопровод в Иркутске вся улица была залита горячей водой, движение транспорта в течение почти всего дня было затруднено.
В Иркутске прорвало трубу с горячей водой, в результате чего пар заполонил улицы города.
Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Советской и Карла Либкнехта. После прорыва трубы в 37 зданиях города отключили подачу горячего водоснабжения, в их числе оказались школа и детские сады.
По словам начальника отдела дорожной деятельности и транспорта в Иркутске Андрея Пономарева, внешняя коррозия была вызвана попаданием воды через неплотности плит перекрытия.
К настоящему моменту все дома в Иркутске уже подключили к теплу. Однако ремонтные работы все еще ведутся в некоторых дворах.
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