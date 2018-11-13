Ещё
Самолет «Аэрофлота» вынуждено вернулся в аэропорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Boeing авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Красноярск — Москва, совершил посадку в аэропорту вылета из-за сработавшего датчика открытия грузовой двери. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель аэропорта Красноярск Никита Палеха.
"После вылета замигала лампочка датчика открытия грузовой двери. Пилот принял решение совершить посадку. В 10:04 (6:04 мск) посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 77 пассажиров", — сказал Палеха. Причины срабатывания датчика устанавливаются.
ТАСС: последние новости
ГУФСИН опровергло информацию об избиении экс-сотрудницы колонии в Челябинской области Умерла дрессировщица Надежда Такшантова В Москве мужчина напал на пенсионерку, кормившую кошек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русских мужчин сочли слабаками113
Запад добивает Россию904
Ляшко выдвинул жесткое требование Порошенко141
На Украине начались «газовые бунты»927
По Израилю выпустили 200 ракет879
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение