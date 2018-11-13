Самолет «Аэрофлота» вынуждено вернулся в аэропорт

Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Красноярск — Москва, совершил посадку в аэропорту вылета из-за сработавшего датчика открытия грузовой двери. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель аэропорта Красноярск Никита Палеха.
"После вылета замигала лампочка датчика открытия грузовой двери. Пилот принял решение совершить посадку. В 10:04 (6:04 мск) посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 77 пассажиров", — сказал Палеха. Причины срабатывания датчика устанавливаются.