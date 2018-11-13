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Умерла дрессировщица Надежда Такшантова
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Умерла дрессировщица Надежда Такшантова 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: miraman.ru
Заслуженная артистка России, дрессировщица диких животных Надежда Такшантова скончалась в Ярославле. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.
Артистка умерла в возрасте 70 лет в больнице. Дата и время похорон уточняются.
«Коллектив Российской государственной цирковой компании глубоко скорбит по поводу скоропостижной кончины Надежды Федоровны Ташкантовой и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Надежда Такшантова работала в цирке больше 40 лет, активно гастролировала по России и за рубежом. Она стала единственной в мире дрессировщицей, у которой в цирке медведи стали родителями. В 2004 году она поставила уникальный номер с гусями и стала единственной дрессировщицей, которая работает с этими птицами.
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