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СК проверит обнаружение скелетов в Москве
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СК начал проверку после обнаружения скелетов на западе Москвы 

Москва24 + ещё 7 11 часов назад
Фото: Expressway to Your Skull
Следственный комитет начал проверку после обнаружения человеческих скелетов на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК по городу Юлия Иванова.
Как рассказала представитель СК Агентству "Москва", скелетированные останки четырех человек были найдены в районе Можайского переулка при производстве земельных работ по замене труб. По предварительным данным, смерть наступила более семи лет назад.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют личности покойных, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее 2 ноября в подвале заброшенного дома на Зубовской улице в центре Москвы нашли скелет человека, который захоронили более четверти века назад.
Специалисты начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд проверок.
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