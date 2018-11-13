СК проверит обнаружение скелетов в Москве

СК начал проверку после обнаружения скелетов на западе Москвы

Следственный комитет начал проверку после обнаружения человеческих скелетов на западе Москвы . Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Как рассказала представитель СК Агентству "Москва" , скелетированные останки четырех человек были найдены в районе Можайского переулка при производстве земельных работ по замене труб. По предварительным данным, смерть наступила более семи лет назад.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют личности покойных, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 2 ноября в подвале заброшенного дома на Зубовской улице в центре Москвы нашли скелет человека, который захоронили более четверти века назад.

Специалисты начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд проверок.