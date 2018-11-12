В Индии тигрица погналась за автомобилем с туристами

Индии в заповеднике Тадоба-Андхари на видео попал момент, как тигрица преследует автомобиль с туристами, сообщает Indian Express.

Видео вызвало беспокойство среди защитников дикой природы, которые потребовали выдать туроператорам и туристам строгие инструкции, как действовать в подобной ситуации.

"Известно, что и раньше эта тигрица в возрасте около трех лет преследовала туристические автомобили. После инцидента была созвана встреча гидов-экскурсоводов и водителей, которых предупредили о необходимости держаться на безопасном расстоянии от тигров”, — рассказал директор заповедника.

На видео можно увидеть тигрицу, которая бежит за автомобилем, а туристы пытаются оторваться от нее.

This particular tigress, aged about three years, is known to have charged at tourist vehicle earlier too. pic.twitter.com/ZQgCkVI7cJ— The Indian Express (@IndianExpress) 12 ноября 2018 г.

​​На еще одном видео тигрица Майя идет между двух туристических автомобилей.

По словам директора заповедника, намеренно тигрицу никто не блокировал. Так получилось, что тигрица и ее детеныши шли по туристической дороге, а сзади за ними ехал автомобиль. Позже появилась еще одна машина с туристами.

По словам защитников дикой природы, все транспортные средства создают затор, когда видят тигра. Но есть установленные правила, в частности, необходимо поддерживать безопасную дистанцию от тигра, чтобы не допустить несчастного случая.