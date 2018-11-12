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Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота
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Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота 

РИА Новости 1 час назад
Посадку самолета в условиях нулевой видимости в аэропорту Минска сняли на видео из кабины пилота. Ролик опубликован на YouTube.
На кадрах видно, как воздушное судно пролетает сквозь плотный слой облаков. После снижения лайнер оказался в густом тумане на высоте менее 500 метров над землей, а взлетно-посадочная полоса стала просматриваться примерно за 20 секунд до приземления.
"При такой погоде можно и садиться", — написал пилот самолета в Instagram.
В конце прошлой недели в окрестностях белорусской столицы наблюдался густой туман. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Минск, из-за погодных условий был изменен график приема самолетов.
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