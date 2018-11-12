Люди в масках ворвались в офис «Интерфакс-Украина»

В офис агентства «Интерфакс-Украина» ворвались люди в масках

В Киеве неизвестные люди в масках ворвались в офис информационного агентства «Интерфакс-Украина» во время пресс-конференции «Коррупция в украинском футболе».

Злоумышленники ворвались в помещение во время онлайн-трансляции. Сначала они выключали свет, а потом облили кефиром спикеров пресс-конференции: главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова и представителя «Инициативы будущего» Олега Скупинского, сообщается на сайте ТСН.

Согласно заявлениям нападавших, они представляли общественную организацию. Называть ее злоумышленники не пожелали. Один из людей в масках заявил, что они будут мешать проведению пресс-конференции до тех пор, пока там находятся Франков и Скупинский.