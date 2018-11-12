Ещё
На Украине задержан подозреваемый по делу Гандзюк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине арестовали подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал Игоря Павловского, экс-помощника депутата Верховной рады Украины от крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука, по подозрению в причастности к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил в понедельник журналистам глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, скончалась в больнице. Дело было передано на расследование в СБ Украины.
"Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня (в понедельник. — Прим. ред.) утром рассмотрел меру пресечения и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до третьего декабря текущего года господину Павловскому", — сказал Грицак, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
По его словам, Павловский был задержан правоохранителями и доставлен в Киев.
Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.
Последние новости
Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко По жестокости они порой затмевали палачей нацистской Германии "А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев «не признал» Крымский мост286
Запад добивает Россию150
«Союзу» пришел конец285
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам492
Китай показал новейшие истребители в действии54
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
00:46
«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“
В мире Статьи
01:06
Китай показал новейшие истребители в действии
Оружие Армия
00:19
4105 отжиманий мальчика из Чечни не сочли рекордом
Общество
01:02
Запад добивает Россию
В мире Статьи
03:50
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу
Шоу-бизнес
01:39
Назарбаев «не признал» Крымский мост
В мире СНГ
00:46
В Париже не стали читать письма русских солдат
В мире
02:09
Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение