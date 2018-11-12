На Украине задержан подозреваемый по делу Гандзюк

На Украине арестовали подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, скончалась в больнице. Дело было передано на расследование в СБ Украины.

"Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня (в понедельник. — Прим. ред.) утром рассмотрел меру пресечения и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до третьего декабря текущего года господину Павловскому", — сказал Грицак, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

По его словам, Павловский был задержан правоохранителями и доставлен в Киев.