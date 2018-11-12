Уходили миллионы: кто передавал деликатесы Цеповязу

СМИ нашли человека, носившего икру в колонию Цеповязу

Передачей красной икры члену кущевской банды Вячеславу Цеповязу занимался 27-летний житель Благовещенска Александр Уланов . Деньги на нее и остальные вещи ему отправляла бывшая жена осужденного. Сам Цеповяз продолжает называть фотографии с крабами и другими деликатесами фейком. По словам его адвоката, из-за истории со скандальными снимками его клиент пребывает в тяжелом моральном состоянии.

Осужденный за массовое убийство член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз заявил, что не пользуется привилегиями в колонии, и назвал фотографии с деликатесами «фейком». Об этом он рассказал в видеообращении, которое было записано во время визита в исправительную колонию строгого режима №3 членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», — отметил Цеповяз, его цитирует «Интерфакс».

В конце октября СМИ опубликовали снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии красной икрой, крабами и шашлыками. ФСИН признала подлинность фотографий, отметив, что они были сделаны в 2015 году. Ведомство провело служебную проверку в ИК-3 и выявила там нарушения правил внутреннего распорядка. В результате были уволены несколько сотрудников колонии.

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на соседей Цеповяза в станице Кущевская, деньги на дорогостоящие передачи арестанту присылала его бывшая жена. «Она же раньше к нему частенько ездила на зону, на свидания. А не так давно перестала», — отметил один из местных жителей.

По словам экс-супруги члена «банды Цапков» Натальи Стришней, муж присылал ей номера банковских карт, на которые надо было переводить деньги. «На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы.

Когда я перестала ему деньги отправлять, он начал требовать их у детей. Сын переводил папе. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы.

Его разводили на зоне, а он, кажется, разводил меня. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», — рассказала Стришняя порталу.

Как сообщает РЕН-ТВ, красную икру Цеповязу передавал 27-летний житель Благовещенска Александр Уланов. Он отбывал наказание в том же ИК, однако позднее был освобожден. Он запечатлен на одной фотографии с Цеповязом — Уланов при этом утверждает, что свободного доступа в колонию у него не было, а в этом пенитенциарном учреждении он после освобождения побывал лишь однажды, в 2016 году. Тогда же, по его мнению, и могли быть сделаны их с Цеповязом совместные снимки.

По данным радиостанции «Говорит Москва», с 2015 года Уланов ежемесячно осуществлял закупку продуктов и необходимых вещей для члена «банды Цапков». «Тратил ориентировочно до 100 тыс. рублей. Это то, что я конкретно видел. На продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить», — отметил он.

Все позиции закупались четко по списку — в том числе икра. Однако к поставке крабов и шашлыков Уланов, по его утверждению, отношения не имеет.

По его словам, эти деликатесы Цеповязу могли принести либо сотрудники ФСИН, либо родственники, которые приехали на длительное свидание к осужденному. «Можно приносить крабов, все что угодно, там кушать, а все, что остается, можно уносить с собой в барак», — объяснил 27-летний житель Благовещенска.

Вместе с еще тысячей осужденных член «банды Цапков» отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №3, которая расположена в Ивановском районе региона.

По данным председателя ОНК Амурской области Натальи Охотниковой, с 2016 года мужчина работал на тюремной пасеке и мог тратить на дополнительные продукты до 7,8 тыс. рублей в месяц. Бывшая жена Цеповяза подтвердила эту информацию и рассказала, что муж просил ее передавать деньги на покупку пчел и новых ульев.

В то время, когда осужденный был задействован в тюремных работах, он жил в бараке улучшенного стандарта, где были отдельные комнаты на два человека. «Там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован на работах. Неработающие заключенные проживают в обычных бараках», — пояснила Охотникова.

По ее словам, в январе 2018 года Цеповяза уволили с пасеки из-за сокращения штатного расписания. Она подчеркнула, что подлинность фото с деликатесами не доказана. «Проверка, проведенная в колонии в апреле, когда у руководства тюрьмы появились фото Цеповяза с крабами, не нашла существенных нарушений. На стол к заключенным могут попадать любые продукты из тюремного магазинчика, это не запрещено правилами», — объяснила правозащитница.

Наталья Охотникова отметила, что на фоне публикации скандальных фотографий у Цеповяза обострился гастрит, поэтому он не пошел на завтрак, что сотрудники ФСИН сочли нарушением режима.

«Его поместили на трое суток в штрафной изолятор — до минувшего воскресенья», — заявила представитель ОНК.

По словам адвоката члена «банды Цапков», его клиент находится в подавленном эмоциональном состоянии. «Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным», — рассказал юрист Роман Боков РИА «Новости»

Сам осужденный подчеркивает, что содержится в колонии уже четвертый год, и на протяжении всего времени у него не было особых привилегий. Кроме того, он подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию о своей инвалидности. « [У меня] отсутствует левый плечевой сустав, заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», — объяснил Цеповяз в своем видеообращении.

Вячеслав Цеповяз был одним из членов криминальной группировки Сергея Цапка. Она действовала на территории Краснодарского края в 90-е и в начале 2000-х годов. За это время участники банды убили 19 человек. Осенью 2010 года после массового убийства семьи из 12 человек, в том числе четверых детей, преступная группировка была раскрыта. Спустя три года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет и 10 месяцев.