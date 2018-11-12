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Пьяный полицейский выбил коллеге зубы крышкой от урны
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Источник: в Москве пьяный полицейский выбил коллеге зубы крышкой от урны 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На севере столицы нетрезвый сотрудник МВД подрался со своим коллегой и выбил ему зубы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, инцидент произошел в ночь на 11 ноября на Кронштадтском бульваре. Отмечается, что 34-летний сотрудник ОВД "Сокол" вступил в драку с 37-летним инспектором ООП "на почве личной неприязни".
"Крышкой от мусорной урны [злоумышленник] причинил ему [инспектору] телесные повреждения. Майор полиции с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и экстракцией зубов на верхней челюсти госпитализирован", — рассказал источник.
Он также подчеркнул, что во время драки сотрудники МВД были не при исполнении.
Ранее сообщалось, что полицейский застрелил собаку пьяного москвича в метро.
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