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Леопард отпустил девочку не сразу
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СК проводит проверку инцидента с леопардом и девочкой в цирке в Москве 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет начал проверку сообщений об инциденте с нападением леопарда на ребенка. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в холле цирка на Цветном бульваре, когда два дрессировщика проходили мимо детей с леопардом. Хищник был без намордника и напал на четырехлетнюю девочку, которая отделалась нескольким царапинами и шоком.
Следователи проводят проверку после инцидента с нападением леопарда на ребенка в столичном цирке. По сообщениям СМИ, вечером в пятницу, 8 ноября, в холле цирка на Цветном бульваре два дрессировщика проходили мимо детей с леопардом. Сообщается, что хищник был без намордника и на «мягком» поводке.
По словам очевидцев, леопард внезапно остановился и прыгнул на четырехлетнюю девочку, которая пришла на экскурсию по закулисной части цирка вместе с сестрой-третьеклассницей. Дрессировщик начал тянуть зверя на себя, но леопард отпустил девочку не сразу.
В результате ребенок отделался несколькими непроникающими царапинами и порванной одеждой.
«По данному факту начата доследственная проверка. Следователи выяснят обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение», — приводят слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой РИА «Новости».
Она также добавила, что, несмотря на отсутствие серьезных травм, девочку немедленно доставили в травмпункт. Теперь ей предстоит пройти курс уколов от бешенства.
На случившиеся отреагировали многие представители цирковой общественности. Так, дрессировщица Марица Запашная отметила, что из-за строения морды на леопарда невозможно надеть намордник. Тем не менее, по ее словам, даже четырехмесячный леопард может серьезно изувечить взрослого человека, не говоря уже о ребенке.
«Поведение животного меняется мгновенно, и то, что он бросился на девочку, — лишь результат невнимательности его сопровождающего», — отметила дрессировщица в разговоре с телеканалом 360.
Ситуацию в цирке на Цветном бульваре прокомментировал и гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он назвал инцидент стечением обстоятельств. Как заявил Запашный ФАН, встречи хищника и ребенка не должно было произойти, в этом виноваты организаторы.
« (Леопард) в прямом смысле слова еще ребенок, как физически, так и умственно. Почему пересеклись два ребенка — это вопрос к устроителям и экскурсии, и к дрессировщику», — приводит слова Запашного KP.Ru.
Дрессировщику леопарда в Цирке на Цветном бульваре объявлен строгий выговор с занесением в трудовую книжку за чрезвычайное происшествие, сообщил в понедельник, 12 ноября, внук знаменитого советского артиста, пресс-секретарь цирка Юрий Никулин.
При этом Никулин заявил, что леопард был взрослым, а не четырехмесячным.
«Инцидент произошел с девятилетним леопардом. Это взрослый леопард, который работает специально на фотографии в фойе, а не выступает в манеже.
За много лет работы в нашем цирке впервые произошел такой инцидент. Я повторюсь, это, безусловно, вина дрессировщика и ассистента, которые не обеспечили безопасный проход.
Но животное продолжит работать там же, потому что оно здесь ни при чем», — сказал он агентству городских новостей «Москва».
Никулин отметил, что животное даже до инцидента было допущено к работе со всеми необходимыми справками и подстриженными когтями. Он также рассказал об инциденте: дрессировщик и его ассистент вели животное по фойе, а девочка, раздевавшаяся в гардеробе, сделала резкое движение, что и спровоцировало агрессивную реакцию со стороны хищника.
«С девочкой все хорошо, единственное, что пострадало — это свитер. Безусловно, был испуг, но опять же то, что пишут ваши коллеги, что леопард расцарапал шею, это перебор. Ребенка осмотрели взрослые сопровождающие, которые были с экскурсией, и они отказались от медицинской помощи непосредственно в цирке. Им предложено было пройти в цирковой медпункт. После случившегося вся группа пошла на экскурсию вместе с этой девочкой, а после экскурсии — на само представление», — отметил представитель цирка.
Это не первый случай нападения цирковых хищников на детей в России. В конце октября полиция Краснодарского края задержала 51-летнего директора цирка-шапито, где львица напала на четырехлетнюю девочку. ЧП произошло во время представления 28 октября в селе Успенском Успенского района Краснодарского края.
Львица сорвалась с поводка и через ограждение напала на маленькую девочку, стоявшую в первом ряду. Ребенка с рваными ранами лица и другими травмами срочно доставили в реанимацию местной больницы, после экстренной операции девочку доставили в детскую краевую больницу.
Врачам даже пришлось ввести ее в медикаментозную кому, из которой она смогла выйти только через неделю.
«Вроде пока из комы вышла, глазки открыла, но врачи оставляют такой же диагноз — стабильно тяжелая. Они нам подробности не говорят — вывели или она сама вышла, не знаю, как это делается. Просто мы зашли в палату, она с открытыми глазами лежит. Не разговаривает, ничего, просто лежит с открытыми глазами. Это уже показатель», — сказал отец ребенка РИА «Новости».
По словам замглавы Успенского района, где выступал цирк, Татьяны Никифоровой, у шапито были все необходимые документы. Чиновница добавила, что львица не кусала девочку, а «ударила лапой», сообщает ФАН.
СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По мнению директора Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, в инциденте виновны сразу несколько человек, передает НСН.
«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность, прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка, вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная, который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика», — заявил Запашный.
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