Тюремщица пожаловалась на избиения начальниками

Капитан ФСИН обвинила начальников в избиении

Капитан внутренней службы ФСИН Екатерина Шакурова заявила, что ее избивали начальники и коллеги-мужчины. Об этом сообщает Ассоциация адвокатов России «За права человека».

По словам Шакуровой, впервые это произошло в 2016 году: сначала женщину избили, а затем незаконно уволили. Через некоторое время ее восстановили на службе, однако к работе ее не допускали, снова избили и уволили.

В ассоциации адвокатов подчеркнули, что Шакурову дважды восстанавливали, но каждый раз ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением и недопуском к несению службы.

Капитан утверждает, что против избивших ее сотрудников ФСИН возбудили дело по статье 116 УК РФ (побои). Позже дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. После закрытия дела один из руководителей, которого Шакурова обвинила в избиении, успел выйти на пенсию.

В видеообращении Шакурова заявила, что руководитель избивал ее прямо на рабочем месте в присутствии «вышестоящего руководителя». Капитан отметила, что предоставила полицейским доказательство — диктофонную запись, на которой «слышно, как происходило избиение». Кроме того, в уголовном деле были признательные показания ее начальства.

По данным ассоциации адвокатов, матери двоих детей Шакуровой с 2016 года не выплачивали зарплату.