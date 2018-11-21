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Мужчина стрелял из травматического пистолета и избил охранника в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 42 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Инцидент произошел вечером 21 ноября. Мужчина на стоянке достал пистолет и выстрелил в воздух. Он требовал открыть шлагбаум, потом вошел в служебное помещение и стал избивать охранника. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.
Однако недалеко от стоянки, на проселочной дороге, его машину блокировали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина вышел из автомобиля с оружием в руках. По требованию сотрудников Росгвардии, он сдал оружие.
Злоумышленником оказался 34-летний приезжий. По результатам экспертизы изъятое оружие признано травматическим. Задержанного мужчину передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, сообщает агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что московские росгвардейцы задержали хулигана.
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