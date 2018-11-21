Мужчина стрелял из травматического пистолета и избил охранника в Москве

Инцидент произошел вечером 21 ноября. Мужчина на стоянке достал пистолет и выстрелил в воздух. Он требовал открыть шлагбаум, потом вошел в служебное помещение и стал избивать охранника. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Однако недалеко от стоянки, на проселочной дороге, его машину блокировали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина вышел из автомобиля с оружием в руках. По требованию сотрудников Росгвардии, он сдал оружие.

Злоумышленником оказался 34-летний приезжий. По результатам экспертизы изъятое оружие признано травматическим. Задержанного мужчину передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, сообщает агентство «Москва»

Ранее сообщалось, что московские росгвардейцы задержали хулигана.