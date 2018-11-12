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Названа причина аварий на теплосетях под Саратовом
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Названа возможная причина аварий на теплосетях под Саратовом 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Предварительной причиной двух аварий на теплосетях в городе Балаково Саратовской области, оставивших в восьмиградусный мороз без отопления 25 многоквартирных домов и два социальных объекта, стала коррозия трубопровода, сообщила пресс-служба саратовского филиала ПАО "Т Плюс".
Ранее администрация Балаковского района сообщила, что повреждение произошло в воскресенье на магистральной теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома 35 по улице Трнавской в Балаково, но к утру понедельника, когда первую аварию устранили, на том же участке трубопровода произошел второй порыв. Изначально в зону отключения попали 37 многоквартирных домов, в которых проживают около 6,8 тысячи человек, но к утру понедельника без отопления оставались 25 домов, детсад и гимназия.
"Сегодня дефектный участок трубопровода будет отправлен на исследование в лабораторию металлов. По предварительной оценке, причиной повреждений стала внешняя коррозия металла, вызванная подтоплением теплотрассы со стороны смежных коммуникаций", — говорится в сообщении.
Однако в МУП "Балаково-Водоканал" заявили, что в районе пересечения улиц Трнавского и Бульвар Роз в течение последних пяти лет аварий на водопроводных сетях не было.
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