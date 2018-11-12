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Обида вынудила жителя Сыктывкара уронить рубль
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Обида вынудила жителя Сыктывкара уронить рубль 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: komionline.ru
Житель Сыктывкара, который разбил стоявший в городе памятный знак российскому рублю, сделал это из чувства социальной несправедливости, сообщает прокуратура республики Коми.
Неоднократно судимый 22-летний молодой человек обвиняется в вандализме. Отмечается, что ущерб составил 303 тысячи рублей. Вину в содеянном сыктывкарец признал в полном объеме. Уголовное дело передано мировому судье.
Как следует из материалов, нетрезвый молодой человек проходил мимо «Знака Рубля» и «испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением». Дальше он дважды ударил ногой арт-объект, в результате чего «Знак Рубля» упал и разбился.
Инцидент произошел 27 апреля. 3 мая злоумышленника задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Сообщается, что за несколько месяцев до этого молодой человек освободился из тюрьмы.
Памятник рублю был установлен на Стефановской площади в 2015 году за счет средств национального банка республики.
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