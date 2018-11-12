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Трагедия в Электростали: семья боялась вызвать скорую
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Отравившаяся семья из Электростали боялась вызвать скорую 

Рамблер 1 час назад
Семья из подмосковной Электростали погибла от отравления из-за страха матери лишиться детей. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
Мертвыми семью из четверых человек — 31-летней женщины, ее двух— и девятилетнего сыновей и сожителя — в субботу обнаружила 11-летняя дочь погибшей. Будни девочка проводит в школе-интернате, а выходные у бабушки и дедушки.
Прибывшие на место ЧП полицейские и врачи обнаружили в квартире рвотные массы. Дочь женщины рассказала правоохранителям, что в пятницу мать жаловалась ей на отравление йогуртом, а также упоминала о нежелании вызывать медиков и намерении самостоятельно промыть желудки перманганатом калия — «марганцовкой».
Названа возможная причина смерти семьи в Подмосковье
Согласно предварительной версии следствия, взрослые и дети погибли от пищевого отравления, однако пока неизвестно, чем именно. Кроме кружек с йогуртом полицейские изъяли замороженные грибы, а также жареные, которые оставались на сковороде.
Между тем миколог Михаил Вишневский заявил изданию, что смерть семьи не похожа на «грибную» — обычно те, кто ест одни и те же ядовитые грибы, не умирают одновременно.
По словам же знакомых погибших, скончавшаяся женщина могла не вызвать скорую помощь, потому что боялась вновь лишиться детей. Ранее органы опеки забирали у нее, пьющей и безработной, младшего сына.
Ребенка женщине вернули после прохождения реабилитации в наркологической клинике, однако ее квартира находилась в запущенном состоянии, а врачей, приходивших узнать о здоровье ребенка, она внутрь никогда не пускала. Кроме того, хроническим алкоголиком был и ее сожитель.
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