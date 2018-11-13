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Суд отказался рассматривать иск о запрете BlaBlaCar
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Суд отказался рассматривать иск о запрете BlaBlaCar 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: CC0 / DarkoStojanovic /
Таганский суд Москвы вернул без рассмотрения иск межрегиональной общественной организации "Объединение автопассажирских перевозчиков" о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
"Суд вернул иск в связи с неподсудностью Таганскому суду", — сказала она.
BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 году, став одним из крупнейших сервисов карпулинга. В России сосредоточены свыше 15 миллионов пользователей сервиса, в то время как общий размер аудитории сервиса — 65 миллионов.
Истцы считают, что водители используют сервис BlaBlaCar, чтобы избежать уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров. Кроме того, они отмечают, что рынок автобусных перевозок несет огромный ущерб ввиду нерентабельности.
Ответчиками выступают Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО "Кисловодский Автовокзал" и ООО "Комьюто Рус". Истцом выступает астраханское ООО "Трансайн". Кроме того, к иску присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний.
В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенной к распространению в России информацию на сайте BlaBlaCar в связи с тем, что через ресурс осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения". В связи с этим сайт должны были заблокировать. Однако в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете сервиса.
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