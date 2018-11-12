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Безработный жестоко избил пенсионерку в Москве
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В Москве избили кормившую кошек пенсионерку 

Рамблер + ещё 7 38 минут назад
В Москве 33-летний мужчина напал на 78-летнюю женщину, кормившую кошек во дворе. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета (СК) РФ.
СК показал видео с нападением. На записи видно, как мужчина подбегает к пенсионерке со спины, начинает душить ее и опрокидывает на землю.
По данным следователей, преступник душил и избивал женщину, пока она не потеряла сознание. Затем он ушел, оставив пенсионерку лежащей на земле.
Женщину госпитализировали. В каком состоянии она находится, не уточняется.
Подозреваемого задержали. Его мотивы пока неизвестны.
По данным агентства «Москва», у пенсионерки диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы основания черепа и лицевого скелета. Задержанный за ее избиение мужчина оказался безработным москвичом. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
В ближайшее время СК попросит суд арестовать мужчину.
По информации «Московского комсомольца», женщина живет в Научно-методическом геронтологическом центре Москвы, иногда она выходит за пределы центра, чтобы покормить кошек. Напавший на нее мужчина живет в доме неподалеку. Ранее он был судим за разбой.
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