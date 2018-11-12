Безработный жестоко избил пенсионерку в Москве

В Москве избили кормившую кошек пенсионерку

Москве 33-летний мужчина напал на 78-летнюю женщину, кормившую кошек во дворе. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета (СК) РФ.

СК показал видео с нападением. На записи видно, как мужчина подбегает к пенсионерке со спины, начинает душить ее и опрокидывает на землю.

Следователи изучают видео покушения на пенсионерку в Москве.



33-летний житель столицы беспричинно накинулся на 78-летнюю пенсионерку, которая кормила кошек во дворе. Он душил и избивал женщину, пока она не потеряла сознание.



Потерпевшая в больнице. Подозреваемый задержан pic.twitter.com/IzjpTCyVMC— Следственный комитет (@sledcom_rf) 12 ноября 2018 г.

По данным следователей, преступник душил и избивал женщину, пока она не потеряла сознание. Затем он ушел, оставив пенсионерку лежащей на земле.

Женщину госпитализировали. В каком состоянии она находится, не уточняется.

Подозреваемого задержали. Его мотивы пока неизвестны.

По данным агентства «Москва», у пенсионерки диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы основания черепа и лицевого скелета. Задержанный за ее избиение мужчина оказался безработным москвичом. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В ближайшее время СК попросит суд арестовать мужчину.

По информации «Московского комсомольца», женщина живет в Научно-методическом геронтологическом центре Москвы, иногда она выходит за пределы центра, чтобы покормить кошек. Напавший на нее мужчина живет в доме неподалеку. Ранее он был судим за разбой.