Взрыв на складе в Китае: погибли люди

В Китае при взрыве на складе фабрики погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва на складе фабрики в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщила администрация уезда Пинъинь, где произошел инцидент.

Как передает агентство Синьхуа, взрыв произошел в понедельник около 10.00 по местному времени (5.00 мск) на складе, принадлежащем компании "Хуэйфэн", его причина до сих пор не установлена, ведется расследование.

На распространенных в интернете видеозаписях видно, что от здания склада поднимается столб густого дыма, также появились фотографии горящего помещения. Пока неизвестно, сколько человек находилось в помещении склада на момент взрыва и есть ли вероятность, что кто-то до сих пор там остается.