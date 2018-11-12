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Взрыв на складе в Китае: погибли люди
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В Китае при взрыве на складе фабрики погибли шесть человек 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AP Photo / Ng Han Guan
Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва на складе фабрики в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщила администрация уезда Пинъинь, где произошел инцидент.
Как передает агентство Синьхуа, взрыв произошел в понедельник около 10.00 по местному времени (5.00 мск) на складе, принадлежащем компании "Хуэйфэн", его причина до сих пор не установлена, ведется расследование.
На распространенных в интернете видеозаписях видно, что от здания склада поднимается столб густого дыма, также появились фотографии горящего помещения. Пока неизвестно, сколько человек находилось в помещении склада на момент взрыва и есть ли вероятность, что кто-то до сих пор там остается.
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