Кто виноват в трагедии «Ставстали»

Дело Олега Мкртчана , арест которого продлен до 5 января 2019 года, обрастает все новыми подробностями. Выяснилось, что он может быть виноват не только в обмане российских банков, в чем его подозревает следствие. На него пожаловались и иностранные инвесторы. В этом смысле показательна история крупного металлургического предприятия Ставропольского края «Ставсталь», рабочие которого остались без зарплаты, а само предприятие обанкротилось.

В пору своего расцвета «Ставсталь», фактически единственное в своем роде предприятие в Северо-Кавказском федеральном округе, обеспечивало весь регион необходимой арматурой для строительства. Первоначально заправлял всем в компании Гасан Гасанов , которого связывали с Мкртчаном. «СтавСталь» в свою очередь также осуществляла контроль над еще одним металлургическим предприятием на Ставрополье — Георгиевским арматурным заводом.

«Ставсталь» в декабре 2011 года взяла кредит в Сбербанке . Затем еще два кредитных договора были заключены в апреле и мае 2015 года, в обеспечение которых невинномысский завод заложил банку свое недвижимое имущество (в том числе земельных участков, на которых находятся цеха), а также 99,9%-ную долю в капитале ООО «Георгиевский арматурный завод» и 5,9%-ную долю в капитале ООО «СтавЧермет» (занимается оптовой торговлей ломом черных металлов).

История закончилась тем, что «Сбербанк» попросил суд признать «Ставсталь» банкротом, что и случилось в октябре этого года.

Пострадал не только «Сбербанк». По версии следствия, Мкртчан под видом легальных сделок в 2009-2013 годах организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка . Ущерб от мошенничества следствие оценивает в сумму более 1 млрд рублей.

Как следует из постановления Басманного райсуда от 17 июля, которое цитирует «Коммерсантъ», следствие заявило о хищении куда более крупной суммы — свыше 60,7 млрд руб. по кредиту от декабря 2011 года, перечисленных ВЭБом кипрской Margit Holdings Ltd, а от нее — Алчевскому меткомбинату, входившему в ИСД (с 2017 года «национализирован» ДНР). В отчете Margit за 2014 год указано, что компания под залог своих акций заняла у ВЭБа $865 млн под 5% годовых с выплатой в 2016 году, всего же ее долги на конец 2014 года составляли $2,84 млрд (отчетов позже нет).

Следствием было установлено, что помимо РМГК Мкртчан является фактическим собственником как раз той самой «Ставстали», а также ООО «Ревякинский металлургический комбинат», ООО «Фрам», ООО «ГЕАЗ», ЗАО «РГМК-Кубань», ООО «Меттрейд», ООО «РГМК-Центральный регион», ООО «РГМК-Юг».

Но бывший владелец металлургических предприятий вызвал недовольство не только российских банков, на него стали жаловаться даже иностранные инвесторы.

Речь идет о крупном индийском инвесторе, собственнике групп предприятий «Стил Монт» Раджеше Кумаре Сарайе, заключившем со «Ставсталью» контракт на поставки стальной заготовки на $3,1 млн Инвестор авансировал контракт на $1,5 млн, но, по его словам, контракт не был выполнен, после чего его вынудили дополнительно авансировать контракт. В итоге работа выполнена не была. Инвестор утверждает, что понес убытки на сумму в $4,3 млн и 42 млн руб.

Теперь выясняется, что контракт физически не мог быть выполнен, поскольку необходимая для этого 2-я очередь «Ставстали» — комплекс электросталеплавильного цеха — в это время еще не была запущена, а реальное производство было налажено лишь к концу 2016 года. Судя по всему, собственникам удалось убедить и власти Ставропольского края, что дела на предприятии идут хорошо, и они публично призывали инвестора продолжать вкладываться в предприятие.

«Господин президент, прошу Вас поручить компетентным органам Российской Федерации тщательно разобраться в сложившейся ситуации», — написал в своем обращении к главе российского государства индийский бизнесмен.

«К сожалению, мои возможности противостоять в одиночку коррупционным проявлениям и беззаконию, совершенному в отношении меня и моих компаний, весьма ограничены», — подчеркнул Раджеш Кумар Сарайя, отметив при этом что против него выступают нечистоплотные, но хорошо подготовленные и поднаторевшие на различных преступных схемах юристы и коррумпированные чиновники».

В 2017 году с металлургическим заводом судились поставщики энергоресурсов, которым задолжало предприятие, — это «Водоканал» и «Горэлектросеть» Невинномысска и даже « Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Финансовый обвал предприятия усугубился еще и человеческими трагедиями простых рабочих. 766 заводчан утверждали, что «Ставcталь» осталась должна им 24 млн руб. Рабочие писали общее письмо об этом в прокуратуру Ставрополья и президенту РФ.

В феврале 2018 года Олег Мкртчан заключен под стражу. Басманный суд в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество подследственного. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости числится и признанный банкротом завод «Ставсталь».

Адвокаты Мкртчана до сих пор пытаются оспорить решение суда и снять арест с предприятия, утверждая, что он ни в чем не виноват. Однако, Мосгорсуд уже отказал в удовлетворении апелляции и оставил все решения в силе.

Очевидно, что главной причиной трагедии «Ставстали» является характер тех людей, в руках которых оказалось это предприятие. Судя по всему, им не особенно были важны ни судьбы людей, ни имидж страны в глазах иностранных инвесторов.

Пройдя через серьезные потрясения, еще молодое предприятие теперь должно, наконец, обрести хорошего эффективного собственника, перейти в надежные руки. По некоторой информации, к покупке «Ставстали» проявляют интерес ряд ее кредиторов.