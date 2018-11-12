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Boeing «Москва-Норильск» совершил аварийную посадку
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Boeing 737-800, следовавший из Москвы, аварийно сел в Норильске 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Боинг 737-800, следовавший в понедельник из Москвы в Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Борт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, сообщением Домодедово-Норильск в 06.15 (02.15 мск) совершил аварийную посадку. Во время захода на посадку в Норильске у него сработал датчик невыпуска закрылков. Посадка прошла благополучно. На борту находилось 163 взрослых пассажиров, 20 детей, 6 членов экипажа", — сказала Горбунова.
По ее словам, обратный рейс должен был отправиться в Москву в 07.00, но авиакомпания его отложила, так как решено обследовать судно. Пассажиров отправят рейсом на Сочи, который в 09.00 летит через Москву. На нем имеется необходимое количество мест.
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