Boeing «Москва-Норильск» совершил аварийную посадку

Boeing 737-800, следовавший из Москвы, аварийно сел в Норильске

"Борт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, сообщением Домодедово-Норильск в 06.15 (02.15 мск) совершил аварийную посадку. Во время захода на посадку в Норильске у него сработал датчик невыпуска закрылков. Посадка прошла благополучно. На борту находилось 163 взрослых пассажиров, 20 детей, 6 членов экипажа", — сказала Горбунова.

По ее словам, обратный рейс должен был отправиться в Москву в 07.00, но авиакомпания его отложила, так как решено обследовать судно. Пассажиров отправят рейсом на Сочи, который в 09.00 летит через Москву. На нем имеется необходимое количество мест.