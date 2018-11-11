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Автобус протаранил толпу людей в Лондоне
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Двухэтажный автобус в Лондоне протаранил толпу на остановке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Фото: EPA
В результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель, пострадали 20 человек.
Служба скорой помощи сообщила, что врачи «оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу», — передает ТАСС.
По данным Скотленд-Ярда, двухэтажный автобус столкнулся с группой машин и въехал в остановку общественного транспорта. Автобусом управлял пьяный водитель.
Ранее в воскресенье в Румынии молодой человек угнал машину, сбил двух пешеходов и въехал в толпу возле торгового центра, в результате ДТП пострадали 10 человек.
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