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Леопард напал на ребенка в цирке на Цветном бульваре
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Леопард набросился на ребенка в фойе Цирка на Цветном бульваре 

Рамблер 13 минут назад
ЧП в Цирке на Цветном бульваре: леопард набросился на 4-летнюю девочку во время школьной экскурсии. Инцидент произошел несколько дней назад, когда цирк посетила группа московских школьников в сопровождении родителей и педагогов, пишет МК.
Дети и взрослые ждали экскурсовода в фойе. Он должен был показать, что происходит за кулисами цирка. В это время мимо них прошли два дрессировщика. Один вел тигра, а второй — 4-месячного леопарда. Животные были без намордников и с мягкими ошейниками.
Директора цирка задержали из-за нападения львицы на девочку
Внезапно леопард набросился на 4-летнюю москвичку, которую привели в цирк вместе с сестрой-третьеклассницей. Поднялся крик, дрессировщик принялся оттаскивать леопарда, но удалось ему это не сразу. Животное в клочья изодрало свитер на ребенке и поцарапало шею. Родители увели девочку, находящуюся в шоке, ей назначили курс уколов от бешенства. Другим детям-свидетелям инцидента понадобилась помощь психологов.
Правоохранительные органы начали проверку.
В последнее время в цирках России участились ЧП с дикими животными, нападающими еа зрителей. Так, ранее сообщалось, что в селе Успенское Краснодарского края львица напала на ребенка во время представления передвижного цирка.
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