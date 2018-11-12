Леопард напал на ребенка в цирке на Цветном бульваре

Леопард набросился на ребенка в фойе Цирка на Цветном бульваре

ЧП в Цирке на Цветном бульваре: леопард набросился на 4-летнюю девочку во время школьной экскурсии. Инцидент произошел несколько дней назад, когда цирк посетила группа московских школьников в сопровождении родителей и педагогов, пишет МК.

Дети и взрослые ждали экскурсовода в фойе. Он должен был показать, что происходит за кулисами цирка. В это время мимо них прошли два дрессировщика. Один вел тигра, а второй — 4-месячного леопарда. Животные были без намордников и с мягкими ошейниками.

Внезапно леопард набросился на 4-летнюю москвичку, которую привели в цирк вместе с сестрой-третьеклассницей. Поднялся крик, дрессировщик принялся оттаскивать леопарда, но удалось ему это не сразу. Животное в клочья изодрало свитер на ребенке и поцарапало шею. Родители увели девочку, находящуюся в шоке, ей назначили курс уколов от бешенства. Другим детям-свидетелям инцидента понадобилась помощь психологов.

В последнее время в цирках России участились ЧП с дикими животными, нападающими еа зрителей. Так, ранее сообщалось, что в селе Успенское Краснодарского края львица напала на ребенка во время представления передвижного цирка.