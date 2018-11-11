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В Цирке на Цветном прокомментировали нападение леопарда
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В Цирке на Цветном бульваре сообщили подробности нападения леопарда на ребенка 

ТК «Звезда» + ещё 15 17 часов назад
Фото: Москва24
Ребенка доставили в медпункт. Врачи осмотрели девочку, и заключили, что с ней все хорошо.
Руководитель пресс-службы Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин рассказал «Звезде» подробности нападения леопарда на четырехлетнюю девочку.
«Есть такая практика в цирке — мы проводим экскурсии по закулисной части. Прошли такие две экскурсии, состоящих из детей дошкольного возраста и чуть постарше в сопровождении нескольких взрослых. В момент, когда они стояли в гардеробе, раздевались по цирку вели леопарда, который работает на фотографии, он работает в фойе», — заявил Никулин.
По его словам, была допущена ошибка дрессировщика и его ассистента, они не организовали свободный коридор.
«Леопардиха отмахнулась от девочки, что именно там было я не знаю, могу судить по рассказам свидетелей. Она махнула лапой и зацепилась за свитер девочки. Дрессировщик сразу же прыгнул на леопарда, обездвижил ее. После чего леопарда отвели в комнату», — добавил руководитель пресс-службы цирка.
Ребенка доставили в медпункт. Врачи осмотрели девочку, и заключили, что с ней все хорошо.
После инцидента дети, как планировалось, пошли на экскурсию по цирку. После нее все дети пошли на спектакль, в том числе и пострадавшая девочка.
«Единственное, что пострадало— свитер», — заключил Никулин.
Он отметил, что леопард был без намордника, эти животные специально дрессируются для работы с публикой.
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