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Унизившая ребенка из-за дырки учительница уволилась
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На Сахалине публично унизившая школьницу учительница уволилась по собственного желанию 

ТАСС + ещё 22 1 час назад
Школьная учительница в сахалинском городе Холмске, прилюдно унизившая девочку во время урока, в понедельник уволилась до принятия решения руководством учреждения. Об этом ТАСС сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.
Ранее сообщалось, что среди пользователей интернета распространилось видео. На нем учительница МАУ "СОШ № 1" города Холмска на глазах у всего класса очень резко отчитывает девочку за неопрятную одежду и называет школьницу приемной дочерью ее родителей. В понедельник органы прокуратуры области организовали проверку.
"Она [учительница] поняла, что дальше работать просто не сможет. Публично извинилась перед ребенком и перед всем классом и сказала, что была не права. Она уволилась сама", — сказала Карнаух.
По ее словам, учителя в любом случае собирались увольнять.
В связи с инцидентом был проведен срочный педагогический совет.
"Учитель действительно нарушил педагогическую этику", — сообщила Карнаух.
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