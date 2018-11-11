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В Москве эвакуировали два вокзала
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В Москве после сообщений о минировании проверяют два вокзала 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: ТАСС
В Москве проверяют Белорусский и Киевский вокзалы после анонимных звонков с угрозой «минирования». Об этом заявили в экстренных службах столицы.
«Поступили звонки с угрозой взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах. Специалисты проверяют все помещения, вокзалы работают только на выход», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным источника ТАСС, Белорусский вокзал был эвакуирован после сообщений об угрозе взрыва.
В сентябре из здания Мосгордумы были эвакуированы сотрудники из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.
Осенью 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в несколько ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.
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