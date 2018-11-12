Активистки Femen бросились на кортеж Трампа

Активистки Femen набросились на кортеж Трампа в Париже

Сначала наперерез кортежу президента выбежала одна активстка, после ее задержания через ограждение перелезли еще две участницы движения, которые также были остановлены сотрудниками полиции.

По словам источника, их задержали за "непристойное обнажение". Сообщается, что кортежу Трампа ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что сотни людей в Париже протестуют против визита Трампа.