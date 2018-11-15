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Австралийцы начали находить иглы в грушах
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Австралийцы начали находить иглы в грушах 

Газета.Ru + ещё 36 1 час назад
Груши с иглами внутри были обнаружены в Австралии после того, как полиция арестовала подозреваемую в подкладывании игл в клубнику, сообщает телеканал "360".
Одной из жертв террористов с иглами стала визажист из программы ABC News Breakfast Клэр Бонсер. 13 ноября она нашла в груше, которую ела, иглу. Женщина не поранилась.
"Я просто жевала грушу, случайно посмотрела вниз перед следующим укусом и увидела (иглу)", —рассказала она.
Боснер купила фрукты на юго-востоке Мельбурна в супермаркете Woolworths. О странной находке сотрудница телеканала сообщила представителям торговой точки. Те ответили ей, что обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее правоохранители начали расследование после того, как несколько человек нашли швейные иглы в клубнике, по крайней мере, семи производителей ягоды. После этого предмет шитья был обнаружен в яблоке и банане.
Полицейские штата Квинсленд арестовали 50-летнюю Ми Ут Тринь. Женщина работала на ферме Berry Licious супервайзером. Предполагается, что она совершила преступление из мести. Также стражи порядка задержали подростка, который ради шутки подкладывал иглы в клубнику. Таким образом он подражал преступнику.
Австралийские власти призвали потребителей тщательно осматривать фрукты и ягоды, разрезать их перед употреблением. Кроме того, государство назначило вознаграждение в 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США — прим. ред.) за поимку злоумышленника.
Сеть супермаркетов Woolworths уже прекратила продажу швейных игл по всей стране.
Премьер Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, решил ужесточить наказание по данному делу. Он заявил, что подкладывающие иглы во фрукты люди могут сесть в тюрьму на 15 лет.
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