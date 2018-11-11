Австралийку задержали по делу об иглах в клубнике

Полиция задержала 50-летнюю женщину, которая может быть причастна к делу о швейных иглах в клубнике. Об этом сообщили на сайте полиции штата Квинсленд (Австралия).

После комплексного расследования австралийские полицейские арестовали женщину. Возможно, она связана с тем, кто подкладывал иглы в клубнику, которую продают в супермаркетах страны.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. В ближайшее время ей предъявят обвинения. Перед судом она предстанет 12 ноября.

На данный момент правоохранители ничего не говорят о мотивах женщины и о ее роли в преступлении. Какие обвинения ей предъявят, пока неизвестно.

Расследованием занимались правительства нескольких регионов, силовики и разведывательные службы. При этом работа над делом продолжится.

В начале сентября покупатели супермаркетов в Австралии стали находить в контейнерах с клубникой швейные иглы и булавки. Ягоды различных брендов с металлическими изделиями внутри находили во всех шести штатах страны. Всего зафиксировали более 100 случаев. В связи с этим сеть супермаркетов Woolworths приостановила продажи швейных игл в магазинах по всей Австралии.

Цены на клубнику в магазинах резко снизились, а производители ягоды теперь терпят убытки. Несколько раз злоумышленники прятали иглы не только в клубнике, но и в яблоках, бананах, манго.

За имя подозреваемого правоохранители пообещали 100 тысяч австралийских долларов (4,9 миллиона рублей). Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.