Умер Джон Роджерс

Скончался президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

Президент международного фестиваля комиксов Comic-Con американец Джон Роджерс скончался в субботу, сообщается в официальном Twitter-аккаунте фестиваля.

"С глубокой печалью мы объявляем о кончине Джона Роджерса, президента Comic-Con. Джон умер в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга", — говорится в заявлении.

Сообщается, что Роджерс был избран президентом фестиваля в 1986 году и каждый год повторно избирался на эту должность.

Comic-Con — ежегодный международный фестиваль. Проходит в американском городе Сан-Диаего, Калифорния, и посвящен в основном выставке комиксов и связанному с этим искусству.