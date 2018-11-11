Умер Джон Роджерс

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Скончался президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс 

РИА Новости + ещё 13 10 часов назад
Фото: San Diego Comic Convention
Президент международного фестиваля комиксов Comic-Con американец Джон Роджерс скончался в субботу, сообщается в официальном Twitter-аккаунте фестиваля.
"С глубокой печалью мы объявляем о кончине Джона Роджерса, президента Comic-Con. Джон умер в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга", — говорится в заявлении.
Сообщается, что Роджерс был избран президентом фестиваля в 1986 году и каждый год повторно избирался на эту должность.
Comic-Con — ежегодный международный фестиваль. Проходит в американском городе Сан-Диаего, Калифорния, и посвящен в основном выставке комиксов и связанному с этим искусству.
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