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В Индонезии семь человек погибли из-за оползня
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Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком

В Индонезии семь человек погибли из-за оползня 

РИА Новости + ещё 2 9 часов назад
Фото: AP Photo / Tatan Syuflana
Семь человек погибли в результате схода оползня в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу агентства по ликвидации стихийных бедствий.
По данным агентства, оползень сошел вечером в субботу в округе Южный Ниас с холма высотой в 100 метров. Как заявил глава агентства Риадил Ахир Лубис, причиной оползня стали сильные ливни, потоки земли и камней обрушились на дом, где находились семь жителей.
"Из-за оползня погибли все семь человек в доме", — заявил Лубис.
Остальных жителей склона холма эвакуировали.
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