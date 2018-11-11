В Индонезии семь человек погибли из-за оползня

Семь человек погибли в результате схода оползня в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу агентства по ликвидации стихийных бедствий.

По данным агентства, оползень сошел вечером в субботу в округе Южный Ниас с холма высотой в 100 метров. Как заявил глава агентства Риадил Ахир Лубис, причиной оползня стали сильные ливни, потоки земли и камней обрушились на дом, где находились семь жителей.

"Из-за оползня погибли все семь человек в доме", — заявил Лубис.

Остальных жителей склона холма эвакуировали.