«Каких только проклятий они не услышали»

Нужно прекратить «травлю» полицейских, которая началась после скандала с изнасилованием в Уфе , и работать вместе ради общего блага, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что 10 ноября у правоохранителей профессиональный праздник, но им не весело, потому что их коллеги совершили скандальный поступок, порочащий звание полицейского. Хабиров призвал поддержать полицейских, у которых трудная и «неблагодарная работа».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил прекратить «травлю» сотрудников правоохранительных органов , которая происходит после изнасилования девушки-дознавателя тремя полицейскими, написал он на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что 10 ноября у правоохранителей профессиональный праздник, но лица у них «не радостные» после того, как их «коллеги» прогремели на всю страну».

«Каких только проклятий в свой адрес они не услышали», — рассказал Хабиров.

Он подчеркнул, что у сотрудников правоохранительных органов тяжелая жизнь и трудная «неблагодарная работа», которая к тому же низко оплачивается.

«И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите» в случае чего?» — обратился Хабиров к своим подписчикам.

Порядка среди правоохранителей должно быть больше, признал он, но нужно прекратить «травлю» и работать вместе ради общего блага.

Громкий скандал с групповым изнасилованием девушки-дознавателя из миграционного отдела МВД по Уфимскому району разгорелся 31 октября, когда пострадавшая подала соответствующее заявление в местную полицию. По версии следствия, в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — устроили застолье прямо в здании миграционного отдела МВД, где распивали спиртные напитки. Тем вечером они пригласили двух девушек, которые еще оставались на работе.

Они не стали отказывать старшим по званию и присоединились к компании. Подруга, с которой пострадавшая пришла на так называемый банкет, в скором времени ушла, потому что, по информации СМИ, между дамами возник конфликт. По некоторым данным, они обе испытывали симпатию к молодому полицейскому, которого, в частности, сейчас обвиняют в изнасиловании.

Источник РИА «Новости» в следственных органах Башкирии сообщил, что в момент инцидента дознавательница пребывала в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, поэтому не может вспомнить подробности случившегося.

«Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося. По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было», — отметил он.

Через некоторое время после ухода второй девушки правоохранители избили и изнасиловали дознавателя. Они нанесли ей многочисленные травмы и повреждения. По данным kp.ru, она кричала и пыталась звать на помощь, но это было бесполезно: в то время в здании ведомства уже практически никого не было. СМИ отмечают, что девушку отпустили только утром.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. 2 ноября их отправили под арест на два месяца. Таким образом, Кировский районный суд Уфы удовлетворил соответствующее ходатайство следователей, заявила журналистам представитель суда.

Незадолго до такого судебного решения всех троих подозреваемых уволили из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», заявили на сайте регионального ведомства.

Факт изнасилования девушки позже подтвердила ДНК-экспертиза, сообщили уфимские СМИ со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Дознаватель получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции», — уточнил он.

Следственном комитете сообщили о назначении ряда других экспертных исследований, направленных на обнаружение и фиксацию биологических следов, и получение информации с технических устройств.

Между тем адвокат одного из обвиняемых Валерия Посохова заявила, что никаких биоматериалов найдено не было.

Она подала ходатайство о проведении проверки на полиграфе как потерпевшей, так и ее подзащитного Павла Яромчука. Но дознаватель отказалась от прохождения процедуры с «детектором лжи», заявила защитница в эфире ГТРК «Башкортостан».

Вступается за супруга и жена одного из арестованных полицейских. Она утверждает, что в ночь происшествия ее муж находился дома. Она до сих пор пребывает в шоке от произошедшего и отказывается верить, что ее супруг мог совершить подобное.