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Цеповяз находится в подавленном состоянии
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Адвокат Цеповяза рассказал о подавленном состоянии подзащитного 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: ТАСС
Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима в Амурской области по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, Роман Боков сообщил РИА Новости, что его подзащитный находится в подавленном моральном состоянии.
Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура. В СК России сообщили, что в отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о превышении полномочий. В УФСИН по Амурской области сообщили, что Цеповяза поместили в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня. Позднее адвокат осужденного пояснил, что его подзащитного поместили в ШИЗО после того, как он не явился на завтрак.
"Сегодня должны перевести его (из ШИЗО) в обычную камеру, трое суток заканчиваются сегодня, об этом (о переводе) я узнаю завтра, завтра поеду к нему. Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным", — сказал Боков в воскресенье.
Главаря "кущевской" ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Цеповяза Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы, а позднее Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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